ابو الحسن: يبقى صدى الحق أعلى من عويلكم وصراخكم

اشار أمين سر "​اللقاء الديمقراطي​" النائب ​هادي ابو الحسن​ إلى أنه "‏عندما يعلو نعيق الغراب فإنه نذير شؤم بدنو الخراب فكيف اذا كان غرابكم حاقداً أسودا وعهدكم فاسدا لا بل الأفسد ، لا نبالي سنمضي نحلّق في عليائنا كالنسور وأمضوا بين الزواحف في الجحور ، ورغم الفارق بين الشاهق والزاحف المارق يبقى صدى الحق أعلى من عويلكم وصراخكم ، انتهى السجال لدينا الأهم".

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