جعجع التقى اليزابيت ريتشارد وبحث معها في المستجدات

التقى رئيس حزب "القوّات ال​لبنان​يّة" ​سمير جعجع​، في ​معراب​، سفيرة ​الولايات المتحدة​ الأميركيّة في لبنان ​اليزابيت ريتشارد​ يرافقها في حضور مستشار رئيس "القوّات" لشؤون العلاقات الخارجيّة إيلي خوري ورئيس جهاز العلاقات الخارجيّة في الحزب د. إيلي الهندي. وقد تباحث المجتمعون في المستجدات السياسيّة والإقتصاديّة في البلاد.

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