وزيرة العمل اطلعت على مشاكل ومطالب نقابات موظفي وعمال الفنادق والمطاعم والتغذية واللهو

استقبلت ​وزيرة العمل​ لميا يمّين صباح اليوم في مكتبها في الوزارة، وفداً من نقابات موظفي و​عمال الفنادق والمطاعم​ والتغذية واللهو في ​لبنان​ برئاسة جوزيف الحداد . وقد اطلع الوفد معالي الوزيرة على الاضرار التي لحقت بالقطاع جراء الاوضاع الاقتصادية الراهنة.

وسلم الوفد وزيرة العمل كتاباً اكد ان من اهم اسباب الانهيار في القطاعات الخاصة هو استبدال اليد العاملة اللبنانية باليد العاملة الاجنبية، داعيا الى اتخاذ الاجراءات الآيلة لوقف هذا الامر.

وطالب الوفد في كتابه : بعدم السماح لعمليات الصرف التعسفي ، الطلب من المؤسسات صرف كل ​العمال​ الاجانب ، تسريع العمل بأحكام مجالس العمل التحكيمية ، توقيف جميع شركات التنظيفات التي تتاجر بالبشر، سحب اجازة العمل من اي نازح يستفيد من مساعدة undp، عدم السماح بتعليق عقود العمل ولو لفترة محددة ، تحديث ​قانون العمل​ الذي هو جائر بحق المرأة في العمل وبحق العامل بشكل عام ، عدم تخفيض غرامات محاضر التفتيش بحق المؤسسات التي لديها عمال غير شرعيين، عدم السماح باحتساب تعويض نهاية الخدمة على اساس نصف الراتب بحسب ما يتبع في هذه الظروف.