حمد جال على مكاتب وزارة الصحة واتخذ إجراءات مسلكية بحق المتغيبين من دون عذر

جال وزير الصحة ​حمد حسن​ على مكاتب ​وزارة الصحة العامة​ للإطلاع على سير العمل وقد فوجئ بغياب عدد من الموظفين أثناء الدوام الرسمي. فأوعز بالحصول على اللوائح الموثقة للحضور بهدف متابعة الأمر واتخاذ الإجراءات المسلكية بحق المهملين والمتلكئين والمتغيبين من دون عذر.

وكانت مناسبة شدد فيها على ضرورة إثبات أقصى درجات الإلتزام في العمل بالوزارة، خصوصًا أن لهذا العمل أولوية تتصل بتأمين خدمة ​الإنسان​ والمريض بالدرجة الأولى.