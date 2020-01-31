وزير المال شدد على عدم المس بالودائع وحث جمعية المصارف على خفض الفوائد

شدد ​وزير المالية​ ​غازي وزني​ خلال لقائه وفدا من ​جمعية المصارف​ برئاسة ​سليم صفير​ على عدم المس بالودائع، وحثّ جمعية المصارف على العمل على خفض معدّلات الفوائد في المرحلة المقبلة لتحريك عجلة ​الاقتصاد​ وتخفيف الأعباء على ​المالية العامة​. إضغط للمزيد

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