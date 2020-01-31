سفارة فرنسا في لبنان نفت ما يتم تداوله عن تخذيرات لاعضاء الجالية

نفت سفارة ​فرنسا​ في ​لبنان​ والقنصلية العامة الفرنسية في بيروت المعلومات التي يتم تداولها عبر تسجيلات صوتية على تطبيق واتس آب ومواقع التواصل الاجتماعي حول تحذيرات تم إرسالها إلى أعضاء الجالية الفرنسية في لبنان.

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