وسائل إعلام يونانية: فرقاطة يونانية تتجه نحو سفينة الأبحاث التركية في المتوسط وتستعد لمواجتها

افادت وسائل الإعلام يونانية، بأن "الفرقاطة اليونانية من طراز "Nikiforos Fokas" اتجهت نحو سفينة البحث التركية في ​البحر المتوسط​ بعد "المسار الغريب" للسفينة"، مشيرة الى أن "​السفينة​ قامت بتحركات داخل الجرف القاري اليوناني ولكن خارج ​المياه​ الإقليمية اليونانية، حيث سارعت الفرقاطة اليونانية إلى الموقع".

واوضحت بأن أجراس ​القوات​ البحرية اليونانية دفعت الفرقاطة للانطلاق من كارباثوس إلى منطقة الإبحار التركية التي تقع فيها سفينة Oruc Reis التركية على بعد حوالي 200 كم جنوب Megisti وشرق جزيرة كريت وغرب قبرص.

ونقلت ​وسائل الاعلام​ اليونانية عن مصادر تأكيدها أن "​القوات المسلحة​ اليونانية مستعدة لمواجهة أي حركة للسفينة التركية".