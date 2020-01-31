أطباء صينيون يطورون اختبارا يكشف إصابة "كورونا" بأقل من 15 دقيقة

طور علماء في الصين اختبارا يمكنه اكتشاف فيروس "كورونا" الجديد في أقل من 15 دقيقة، في طفرة كبرى نأمل أن تساعد في وقف موجة العدوى.
وعمل الخبراء في شركة تكنولوجية في مقاطعة جيانغسو شرق الصين، مع المعهد الوطني لمكافحة الأمراض الفيروسية والوقاية منها، اختبارا "نوويا" سريعا خلال 10 أيام فقط.
ويستغرق الاختبار ما بين 8 و15 دقيقة لتحقيق النتيجة النهائية، ويجري تصنيعه حاليا بكميات كبيرة بمعدل 4 آلاف مجموعة يوميا، مع مراقبة حكومة المدينة لجهود زيادة الإنتاج.
وبحسب وسائل إعلامية صينية، فقد نُشرت الدفعة الأولى من الاختبار بالفعل في الخطوط الأمامية في مركز تفشي الوباء، ووهان، في مقاطعة هوبي.
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