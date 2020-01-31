إصابة 10 فلسطينيين برصاص مطاط الأمن الإسرائيلي بالمسجد الاقصى

أفادت وكالة "معا" الفلسطينية عن إصابة 10 فلسطينيين بالأعيرة المطاطية خلال مهاجمة ​قوات الأمن​ الإسرائيلية لآلاف المصلين في ​المسجد الأقصى​ ب​القدس​.

وبحسب الوكالة، فإن "عدد كبير عناصر القوات الخاصة والضباط وقوات حرس الحدود انتشروا في الأقصى منذ ساعات الفجر الأولى، وبعد انتهاء صلاة الفجر وخروج المصلين من مصلى باب الرحمة مكبرين، اعترضت قوات الأمن طريقهم ومنعتهم من التوجه باتجاه سطح قبة الصخرة والمسجد القبلي، وخلال ذلك اعتدت على المصلين من النسوة بالدفع".

وقد لاحقت القوات الأمنية المصلين الذين تمكنوا من الوصول إلى ساحة مسجد قبة الصخرة و"أطلقت الأعيرة المطاطية بكثافة وبشكل عشوائي ولاحقتهم حتى أخرجتهم بالقوة من باب حطة، أحد أبواب الأقصى، مما أوقع 10 جرحى".

