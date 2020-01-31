أعلنت نائبة رئيس الوزراء الروسية تاتاينا غوليكوفا، أنه تم تسجيل حالتي إصابة بفيروس كورونا على أراضي روسيا، وأن كلاهما من مواطني الصين.
هذا وأعلنت منظمة الصحة العالمية حالة الطوارئ الدولية بسبب انتشار فيروس "كورونا"، الذي تم تسجيله في ما لا يقل عن 19 دولة في العالم، حسب المنظمة.
كانت هذه تفاصيل خبر السلطات الروسية: إصابتان لدى مواطنين صينيين بفيروس "كورونا" في روسيا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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