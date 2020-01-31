السلطات الروسية: إصابتان لدى مواطنين صينيين بفيروس "كورونا" في روسيا

أعلنت نائبة رئيس الوزراء الروسية تاتاينا غوليكوفا، أنه تم تسجيل حالتي إصابة ب​فيروس كورونا​ على أراضي روسيا، وأن كلاهما من مواطني الصين.

هذا وأعلنت منظمة الصحة العالمية حالة الطوارئ الدولية بسبب انتشار فيروس "كورونا"، الذي تم تسجيله في ما لا يقل عن 19 دولة في العالم، حسب المنظمة.