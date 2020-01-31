شكرا لقرائتكم خبر عن رجائي عطية: ترشحت لمنصب نقيب المحامين لإنقاذ النقابة ونطالب بإشراف قضائى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد المحامي رجائي عطية، المرشح على منصب نقيب المحامين، أن ما يلفت النظر في العملية الانتخابية حتى اللحظة الراهنة، أنها خلت من أي إشراف قضائي لأي جهة قضائية محايدة.

وأضاف رجائى خلال تصريحات صحفية له عقب تقدمه بأوراق ترشحه، أنه لابد أن يكون هناك مختص بفرز الطلبات، ولابد أن يكون هناك إشراف قضائى على الانتخابات، متابعا: "مسألة عدم وجود إشراف قضائى تقلقنى وتقلق أى مرشح، ومهمتى تبدأ إذا دخلت المجلس ."

وتابع: "لبيت النداء للتقدم للترشح لنجدة المحاماة و نقابة المحامين، هناك من يستوجب الإصلاح واسترداد نقابة المحامين ليكون لبانيها شأن فيها، ولا تقام فى وجه المحامى العراقيل، تنقية القيد كلمة حق يراد بها باطل للعصف بكرامة المحامين، عندما أقول استرداد نقابة المحامين لم أقولها تجاوزا ولكن نقابة المحامين ينبغى أن تكون للمحامين وبيت أول لهم يجد فيه المحامى مظلته وتحقيق جماعية القيادة ".

شكلت النقابة العامة للمحامين 3 لجان من الجهاز الإدارى للنقابة بمقر النقابة العامة لتلقى أوراق الترشح ،لجنة لتلقى أوراق الترشح للنقيب مقرها بقاعة المجلس بمبنى النقابة،و لجنة أخرى على مقاعد دوائر الاستئناف و أخرى على مقاعد الهيئات العامة و الشركات.

ومن المقرر إعلان أسماء المرشحين يوم الأثنين الموافق 3 فبراير بلوحة الإعلانات بالنقابة على أن تبدأ التنازلات و الطعون و الاعتراضات يوم الثلاثاء 4 فبراير و حتى الخميس الموافق 6 فبراير و الفصل فى الطعون و التنازلات يوم الأثنين الموافق 10 فبراير و إعلان الكشوف النهائية للمرشحين يوم الثلاثاء الموافق 11 فبراير .

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وكان مجلس نقابة المحامين، قد عقد اجتماعه الدورى الخميس الماضى، برئاسة النقيب سامح عاشور، واتخذ المجلس عدة قرارات هامة خلال اجتماعه، جاء من بينها الدعوة لانتخابات مجلس النقابة العامة المقبلة يوم الأحد الموافق 15 مارس 2020.

وقرر مجلس النقابة فتح باب التقدم بأوراق الترشح للانتخابات خلال الفترة من 30 يناير وحتى 2 فبراير، ووضع حجر الأساس لأكاديمية المحاماة التى نصت عليها تعديلات قانون المحاماة .