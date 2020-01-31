شكرا لقرائتكم خبر عن رجائى عطية يتقدم بأوراق ترشحه لمنصب النقيب بانتخابات "المحامين".. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تقدم رجائى عطية المحامى بالنقض، ظهر اليوم الجمعة، بأوراق ترشحه فى انتخابات مجلس النقابة العامة للمحامين، التى تعقد 15 مارس القادم، على منصب نقيب المحامين، وذلك فى اليوم الثانى لفتح باب الترشح، والذى من المقرر أن يستمر فتح باب الترشح حتى 2 فبراير 2020.

واحتشد عدد من أنصار رجائى عطية المحامى بالنقض، أمام مبنى النقابة العامة للمحامين، أثناء تقدمه بأوراق الترشح فى الانتخابات التى تعقد 15 مارس القادم، على منصب نقيب المحامين، ورفع المحامين من أنصار المحامى رجائى عطية صورة مكتوب عليها: "رجائى عطية ..نقيبا للمحامين".

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ورفع أنصار رجائى عطية هتافات منها :" مرحبا شيخ محامين مصر ..زعيم جبهة الإصلاح النقابى" ،مرددين هتافات منها :" رجائى عطية هو النقيب".

وشكلت النقابة العامة للمحامين 3 لجان من الجهاز الإدارى للنقابة بمقر النقابة العامة لتلقى أوراق الترشح، لجنة لتلقى أوراق الترشح للنقيب مقرها بقاعة المجلس بمبنى النقابة،و لجنة أخرى على مقاعد دوائر الاستئناف و أخرى على مقاعد الهيئات العامة و الشركات.

ومن المقرر إعلان أسماء المرشحين يوم الاثنين الموافق 3 فبراير بلوحة الإعلانات بالنقابة على أن تبدأ التنازلات والطعون والاعتراضات يوم الثلاثاء 4 فبراير، وحتى الخميس الموافق 6 فبراير والفصل فى الطعون والتنازلات يوم الاثنين الموافق 10 فبراير وإعلان الكشوف النهائية للمرشحين يوم الثلاثاء الموافق 11 فبراير .

وكان مجلس نقابة المحامين، قد عقد اجتماعه الدورى الخميس الماضى، برئاسة النقيب سامح عاشور، واتخذ المجلس عدة قرارات هامة خلال اجتماعه، جاء من بينها الدعوة لانتخابات مجلس النقابة العامة المقبلة يوم الأحد الموافق 15 مارس 2020.

وقرر مجلس النقابة فتح باب التقدم بأوراق الترشح للانتخابات خلال الفترة من 30 يناير وحتى 2 فبراير، ووضع حجر الأساس لأكاديمية المحاماة التى نصت عليها تعديلات قانون المحاماة .