التيمومي يستفيق من غيبوبته ويشكر الملك والجمهور المغربي

استفاق نجم كرة القدم الوطنية السابق، محمد التيمومي أمس الخميس، من الغيبوبة التي دخل فيها، بعد خضوعه لعملية جراحية على مستوى ركبته، تسببت له في نزيف داخلي حاد.
وتوجه التيمومي فور استفاقته بعبارات الشكر إلى الملك محمد السادس الذي تكفل بإجراءات نقل اللاعب السابق إلى فرنسا، وسهره على تتبع وضعه الصحي باستمرار، حسب ما صرح به مصطفى الحداوي رئيس جمعية اللاعبين المغاربة المحترفين، لـ”اليوم24″.
وأضاف الحداوي، أن صاحب الكرة الذهبية لأفضل لاعب إفريقي عام 1985، شكر أيضا الجمهور المغربي على تعاطفه، ودعمه له خلال هذه الفترة.
وكانت جامعة كرة القدم، أوفدت الحداوي، وعبد الرزاق هيفتي طبيب المنتخب الوطني للاعبين المحليين إلى فرنسا، للبقاء على مقربة مع النجم السابق لفريق الجيش الملكي.
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