ربع نهائي كأس ملك إسبانيا.. مواجهات قوية للريال والبارصا

أسفرت قرعة ربع نهائي كأس ملك إسبانيا، التي تم سحبها اليوم الجمعة، عن مواجهات قوية، خاصة للغريمين ريال مدريد وبرشلونة.
ويستقبل الفريق الملكي، ريال سوسيداد، بينما يرحل “البلاوغرانا” لمواجهة أتليتيك بيلباو، في حين يحل حامل اللقب فالنسيا ضيفا على غرناطة، أما فياريال فيضرب موعدا مع مضيفه ميرانديس، الفريق الوحيد غير المنتمي لدوري الدرجة الأولى.
وتقام مباريات هذا الدور أيام، 4، و5 و6 فبراير القادم، حيث ستكون من مباراة واحدة، على غرار الأدوار السابقة.
هذا، وتجرى قرعة المربع الذهبي الجمعة القادم، علما أن نصف النهائي سيتم خوضه بنظام الذهاب والإياب.
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