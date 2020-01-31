القصر الكبير.. محاولة انتحار شاب بسم الفئران تنتهي بنقله إلى قسم الانعاش

أقدم شاب، ليلة أمس الخميس، في القصر الكبير، على محاولة انتحار، بعد تناوله كميات مهمة من سم الفئران.

وبحسب المعطيات المتوفرة لـ”اليوم24″، فإن الشاب، البالغ من العمر 21 سنة، تناول ما يقارب 6 أقراص من سم الفئران، قبل أن يدخل في غيبوبة، إذ سارع أفراد من عائلته إلى الاتصال بعناصر الوقاية المدنية، لنقله بواسطة سيارة إسعاف إلى المستشفى الإقليمي للامريم في العرائش.

وكشف مصدر طبي أن حالة الشاب خطيرة، إذ تم نقله إلى قسم الإنعاش فور وصوله إلى مستعجلات المستشفى.