أول فيلم سينمائي لابتسام تسكت في القاعات السينمائية

تطل الفنانة ابتسام تسكت على الجمهور لأول مرة، في عمل سينمائي، بعنوان 30 مليون، ينطلق عرضه في القاعات السينمائية المغربية، في 5 فبراير المقبل.
وليست هي المرة الأولى، التي تخوض فيها تسكت تجربة التمثيل، لكنها المرة الأولى في ميدان الفن السابع، بعدما أتاح لها هذه الفرصة المخرج ربيع ساجيد.
ويشارك في العمل إلى جانب تسكت الثنائي الكوميدي إدريس، ومهدي، ورفيق بوبكر، ويسار المغاري، وفاتي جمالي، وكريمة غيث، وآخرون.
ويحكي الفيلم، الذي سيعرض على قناة “إم. بي. سي” لاحقا، قصة 3 أصدقاء، يسجن أحدهم، ثم يحتاج إلى كفالة بقيمة 30 مليون، فتتوالى الأحداث في قالب كوميدي مبني على ضرورة توفير المبلغ بأي طريقة كانت حتى لو كانت سرقة.
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