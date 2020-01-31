بعد سنوات طوال من سيطرتها على مديرية الأخبار، ينتظر أن تغادر سميرة سيطايل، اليوم الجمعة، منصب مديرة للأخبار.
سيطايل، التي خاضت حروبا عديدة ضد الإسلاميين من موقعها في القناة الثانية، ما دفع عبد الإله بنكيران، رئيس الحكومة السابق، إلى القول إنها تحاربه، وتحاول إقصاءه، وتهميشه، باتت قريبة من توديع قناة عين السبع.
وتقضي سيطايل آخر يوم لها في القناة الثانية، حيث من المنتظر أن تحظى بتكريم من طرف المستخديمن، والذين تقاسموا معها سنوات من العمل في القناة الثانية.
وتغادر سيطايل القناة التي تشغل فيها منصبا كبيرا، وهي في عز أزمتها المالية، وسط سعي من وزير الثقافة لإقناع الحكومة بضخ أموال إضافية لإنقاذ هذه القناة.
وكرمت القناة سيطايل في آخر يوم عمل لها، ببلاغ طويل تحدثت فيه عن إنجازاتها المهنية، والتسييرية للقناة، واصفة السيدة بـ”المرأة الملترمة”.
كانت هذه تفاصيل خبر بعد سنوات من السيطرة على مديرية الأخبار..سيطايل ترحل وحفل وداع ينظم لها بمقر “دوزيم” لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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