البطولة الاحترافية.. الاتحاد يبحث عن فوزه الثالث والسريع التقدم في الترتيب

يستقبل فريق اتحاد طنجة، مساء اليوم الجمعة، على أرضية ملعب ابن بطوطة، ضيفه سريع واد زم، لحساب مباريات الأسبوع الخامس عشر من البطولة الوطنية الاحترافية.

ويبحث فارس البوغاز، المتعاقد حديثا مع المدرب الإسباني، بيدرو بن علي، عن استغلال عاملي الأرض، والجمهور، من أجل الخروج بنقاط المباراة كاملة، بغية مغادرة المراكز الأخيرة في جدول الترتيب.

ويحتل الاتحاد، المركز قبل الأخير برصيد 10 نقاط، جمعها الفريق من فوزين، و4 تعادلات، بينما مني بالهزيمة في 7 مناسبات.

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وأحرز مهاجمو اتحاد طنجة 7 أهداف كثاني أضعف خط هجوم في بطولة هذا الموسم، خلف رجاء بني ملال، الذي وقع 6 أهداف، في حين استقبل مرمى النادي 19 هدفا.

أما السريع، فيتطلع هو الآخر إلى العودة بالفوز من مدينة طنجة، وهو ما سيمكنه حال تحقيقه التقدم في سبورة الترتيب.

ويمتلك سريع واد زم 16 نقطة في المركز الثاني عشر، من 4 انتصارات، ومثلها تعادلات، مقابل تعرضه لخمس هزائم، علما أن خط هجومه وقع 13 هدفا، واهتزت شباكه في 11 مناسبة.