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حشود فلسطينية تؤدي الجمعة بالأقصى رغم قيود الاحتلال

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القدس - بواسطة محمد عز العرب - أدى نحو 30 ألف من أبناء الشعب العربي الفلسطيني، صلاة الجمعة اليوم في رحاب المسجد الأقصى المبارك، رغم القيود المشددة التي فرضتها سلطات الاحتلال الإسرائيلي على مدينة القدس المحتلة.

وصرحت دائرة الأوقاف الإسلامية في القدس المحتلة، أن "أبناء شعبنا أدوا الصلاة في ظل إجراءات الاحتلال الإسرائيلي عند بوابات المسجد الأقصى المبارك، وفي محيطه، من تفتيش للشبان والتدقيق في بطاقاتهم الشخصية".

وكانت شرطة الاحتلال الإسرائيلي الخاصة قد هاجمت مصلي الفجر في المسجد الأقصى، وأصابت نحو 10 مصلين بالرصاص المعدني المغلف بالمطاط، واعتقلت ثلاثة آخرين.

يذكر أن آلاف الفلسطينيين أدوا صلاة الفجر في مصليات المسجد الأقصى بعد توافدهم إليه من كافة الأراضي الفلسطينية المحتلة.

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على عرب 48 وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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