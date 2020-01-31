شكرا لقرائتكم خبر عن مع اقتراب «بريكست».. بريطانيون يعربون عن حبهم للاتحاد الأوروبي والان نبدء بالتفاصيل
وقال منظم الفعالية أنطوني هوك وهو عضو ديمقراطي ليبرالي بريطاني منتهية ولايته بالبرلمان الأوروبي، إنه جمع أكثر من عشرة آلاف جنيه إسترليني (13 ألف دولار) لدفع ثمن اللافتة التي يبلغ حجمها 150 متر مربع "من أجل هؤلاء الذين يثمنون علاقتنا بالاتحاد الأوروبي".
وأضاف في تغريدة أنها "لهؤلاء الذين تعد بالنسبة لهم هذه لحظة مخيفة ومقلقة".
وكتب هوك في مناشدته لجمع الأموال: "للأسف لا يمكننا وقف البريكست الآن ولكن يمكننا إرسال رسالة قوية للعالم أننا مازلنا نحب أوروبا".
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