شكرا لقرائتكم خبر عن مع اقتراب «بريكست».. بريطانيون يعربون عن حبهم للاتحاد الأوروبي والان نبدء بالتفاصيل

وضع النشطاء الموالون للاتحاد الأوروبية لافتة عملاقة كُتب عليها "مازلنا نحب الاتحاد الأوروبي" فوق جرف أبيض في دوفر، وهو أحد المعالم القريبة من ميناء العبارات الرئيسي في بريطانيا المؤدي إلى فرنسا وبلجيكا، قبل خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي (بريكست) منتصف ليل اليوم الجمعة.

وقال منظم الفعالية أنطوني هوك وهو عضو ديمقراطي ليبرالي بريطاني منتهية ولايته بالبرلمان الأوروبي، إنه جمع أكثر من عشرة آلاف جنيه إسترليني (13 ألف دولار) لدفع ثمن اللافتة التي يبلغ حجمها 150 متر مربع "من أجل هؤلاء الذين يثمنون علاقتنا بالاتحاد الأوروبي".

وأضاف في تغريدة أنها "لهؤلاء الذين تعد بالنسبة لهم هذه لحظة مخيفة ومقلقة".

وكتب هوك في مناشدته لجمع الأموال: "للأسف لا يمكننا وقف البريكست الآن ولكن يمكننا إرسال رسالة قوية للعالم أننا مازلنا نحب أوروبا".