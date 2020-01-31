شكرا لقرائتكم خبر عن إندونيسيا تجلي رعاياها من ووهان بسبب كورونا والان نبدء بالتفاصيل
وأضافت أن المسؤولين الإندونيسيين حصلوا على تصريح من السلطات الصينية للهبوط وفي الأساس نقل الطلاب الدوليين من إقليم هوبي الذي تعد مدينة ووهان عاصمته.
وقالت ريتنو للصحفيين: "سوف تغادر الطائرة الأولى التي تحمل فريق الإجلاء خلال 24 ساعة". وذكر مسؤولون أن هناك نحو 250 إندونيسيا في هيبي بما في ذلك نحو مئة في ووهان.
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