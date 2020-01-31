بيان رسمي حول اختطاف سبعة مدنيين على طريق في ديالى

وقالت في بيان صدر، اليوم، وتلقت الخليج 365، نسخة منه، إن القوات الأمنية في محافظة ديالى تجري عملية تفتيش بحثا عن العناصر الإجرامية التي أقدمت على اختطاف سبعة مواطنين من داخل عجلاتهم على طريق كفري جبارة ناحية قره تبه التابعة لقضاء خانقين.



وافادت مصادر امنية في وقت سابق اليوم، بأن مسلحين يرجح انتماءهم الى تنظيم "داعش" اقدموا على اختطاف مدنيين في ديالى.

