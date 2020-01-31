المرجعية الدينية تدين الخطة الامريكية الاخيرة بشأن فلسطين

دانت المرجعية الدينية العليا، الجمعة، ما وصفتها بـ"الخطة الظالمة" (صفقة القرن) التي كُشف عنها مؤخراً لإضفاء الشرعية على احتلال مزيد من الأراضي الفلسطينية المغتصبة. وقال معتمد المرجعية العليا في كربلاء عبد المهدي الكربلائي خلال خطبة صلاة الجمعة في الصحة الحسيني، إن "المرجعية الدينية تدين بشدة الخطة الظالمة التي كُشف عنها مؤخراً لإضفاء (الشرعية) على احتلال مزيد من الأراضي الفلسطينية المغتصبة".



وأضاف الكربلائي، أن "المرجعية الدينية تؤكد وقوفها مع الشعب الفلسطيني المظلوم في تمسكه بحقه في استعادة أراضيه المحتلة وإقامة دولته المستقلة، وتدعو العرب والمسلمين وجميع احرار العالم الى مساندته في ذلك".

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