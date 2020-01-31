الفخفاخ يجدد رفض مقترح "النهضة" بشأن تشكيل حكومة تونس

جدد رئيس الحكومة التونسية المكلف إلياس الفخفاخ، الجمعة، رفضه مقترح حركة النهضة الإخوانية بتشكيل حكومة تضم جميع الأحزاب.

وأكد الفخفاخ، في ثاني مؤتمر صحفي له بمقره في "دار الضيافة" بالضاحية الشمالية للعاصمة تونس منذ تكليفه، أنه "من الضروري وجود أحزاب في المعارضة وهذا مسلك ديمقراطي".

وعرض رئيس الحكومة المكلف، وثيقته التي تتضمن الدعائم العامة لمقاربته الإصلاحية وآليات عملها وهيكلتها الضرورية.

وأكد أنه سيعرض، السبت، وثيقته الحكومية على 10 أحزاب برلمانية (باستثناء الحزب الدستوري الحر وقلب تونس) من أجل المصادقة عليها، ليمر بعدها إلى تشكيل حكومته.





وتتمثل الأحزاب في حزب التيار الديمقراطي (22 مقعدا) وحركة الشعب (18 مقعدا) وائتلاف الكرامة (21 مقعدا) وحركة النهضة (54 مقعدا) وحركة تحيا تونس (14 مقعدًا)، وحزب نداء تونس (3 مقاعد) وكتلة المستقبل (9 مقاعد) وحزب آفاق تونس (مقعدان) وحزب البديل (3 مقاعد) والاتحاد الشعبي الجمهوري (3 مقاعد).

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وأوضح أنه سيعمل على "تكريس حياد الإدارة من كل التدخلات السياسية وتعزيز دور الدولة في التنمية الداخلية واستكمال المؤسسات الدستورية (المحكمة الدستورية)".

وأضاف أنه "سيتجه نحو سلطة لا مركزية، إضافة إلى مكافحة الفساد وإعادة تفعيل المصعد الاجتماعي المبني على التعليم".

وأعلن عن "مخطط المدى المتوسط، يدرس الاستثمارات الضرورية لتونس حتى 2040 ويحدد 7 محاور استراتيجية للمستقبل".

وتعهد الفخفاخ بـ"إعادة هيكلة الدولة وإصلاحها ورقمنتها وحوكمة إدارتها، ووضع مخطط لتطوير منظومة الصحة والتعليم بشكل معمق وتحديث الزراعة لتنمية الموارد العامة للدولة".

وأشار الى أن وثيقته الحكومية هي "وثيقة تعاقدية وخلاصة مشاورات الأسبوع الأول مع 10 أحزاب، والاتحاد العام التونسي للشغل ومنظمة رجال الأعمال".

وجدد التأكيد على أن "الحكومة المقبلة ستكون حكومة مصغرة من الكفاءات السياسية من كل المشارب الفكرية".

واستثنى الفخفاخ خلال الأسبوع الماضي من مشاوراته حزب قلب تونس (38 مقعدا) ، مؤكدا في تبريره لهذا الاستثناء بأن منهجيته تقوم على اختيار الأحزاب التي ساندت رئيس الدولة قيس سعيد في الانتخابات الرئاسية (13 أكتوبر/تشرين الثاني 2019).

وتم تعيين الفخفاخ من قبل الرئيس قيس سعيد إثر فشل حكومة الحبيب الجملي في 10 يناير/كانون الثاني من نيل ثقة البرلمان.