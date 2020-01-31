قبيل ساعات من "بريكست".. قادة أوروبا يتحدثون عن مغادرة بريطانيا

قبيل ساعات من إتمام عملية "بريكست"، وصف رؤساء مؤسسات الاتحاد الأوروبي عملية مغادرة المملكة المتحدة بـ"العصر الجديد" للقارة العجوز، مؤكدين أن بريطانيا ستخسر مكتسبات الدولة العضو بالاتحاد.



ويدخل "بريكست" حيز التنفيذ عند الساعة 23,00 بتوقيت جرينتش من اليوم الجمعة، بعد نحو نصف قرن من انضمام بريطانيا إلى المشروع الأوروبي.

وفي رسالة نشرت، الجمعة، وحملت توقيع، شارل ميشال رئيس المجلس الأوروبي، واورسولا فون دير لاين رئيسة المفوضية، وديفيد ساسولي رئيس البرلمان، أعربوا عن "استعدادهم للانخراط في شراكة جديدة مع جيران الضفة الأخرى من بحر المانش"، وقالوا "بالنسبة إلينا، كما لأشخاص كثر، سيكون هذا اليوم حتما مدعاة تأمل وسيتسم بمشاعر مختلطة".

وحذّر المسؤولون من أنّه في غياب شروط عادلة في مجالات البيئة والعمل والنظام الضريبي ومنح الدولة، لا يمكن أن تكون ثمة فرص واسعة للوصول إلى السوق الموحدة.

وأضافوا أنه "برغم انتفاء العضوية ضمن الاتحاد الأوروبي، فإنّ المملكة المتحدة ستبقى جزءا من أوروبا.. الجغرافيا والتاريخ المشتركان، كما الروابط القائمة في عدد من المجالات، تجمعنا بشكل راسخ وتجعل منا حلفاء طبيعيين".

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واعتبروا أنه في أعقاب "بريكست" ستستمر الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي في توحيد الجهود وبناء مستقبل مشترك، لا يمكن لأي بلد بمفرده احتواء تطوّر التغير المناخي، وإيجاد حلول على صعيد المستقبل الرقمي أو إسماع صوته في خضم انعدام التناغم المتنامي الذي يحكم العالم".

من جانبه قال رئيس وزراء أيرلندا ليو فارادكار، إن فشل الاتحاد الأوروبي وبريطانيا في التوصل لاتفاق تجاري لمرحلة ما بعد "بريكست" يشكل تهديدا لبلاده.

وطالب فارادكار، الاتحاد الأوروبي بحماية مصالح بلاده خلال المفاوضات التي ستنطلق مع بدء خروج بريطانيا من التكتل.

من ناحية أخرى قال المتحدث باسم المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل، إن خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي يشكل تغييرا كبيرا لأوروبا.

يذكر أن المفوضية الأوروبية ستدخل في مفاوضات مع لندن بشأن علاقة ما بعد "بريكست" بداية من مارس/آذار، أي خلال الفترة الانتقالية التي ستمتد حتى نهاية 2020.

وكان البرلمان الأوروبي صادق، الأربعاء، بأغلبية كبيرة، على معاهدة خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي "بريكست"، حيث وافق 621 نائبا، وعارض 49 وامتنع 13 آخرين عن التصويت.