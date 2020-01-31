الأونروا تضع خطط طوارئ لدعم اللاجئين الفلسطينيين خشية اضطرابات

قالت وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا)، الجمعة، إنها وضعت خطط طوارئ خشية اضطرابات جراء خطة سلام أمريكية مثيرة للجدل.

وأوضح المفوض العام للأونروا بيير كرينبول إن لدى الوكالة مخاوف من أن تؤدي خطة السلام في الشرق الأوسط إلى تصاعد الاشتباكات والعنف (بين الفلسطينيين وجيش الاحتلال الإسرائيلي).

وأكد كرينبول في تصريحات للصحفيين أن الوكالة وضعت خطط طوارئ خشية اندلاع أعمال عنف خلال احتجاجات متوقعة على خطة السلام الأمريكية بين الفلسطينيين والإسرائيليين، المعروفة إعلامية بـ"صفقة القرن".

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وأشار لدى سؤاله عن خطة السلام الأمريكية إن حق عودة اللاجئين مكفول بموجب القانون الدولي وقرارات الجمعية العامة (للأمم المتحدة).

وأعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الثلاثاء الماضي، خطة لتحقيق السلام في الشرق الأوسط وتسوية القضية الفلسطينية لكنها تواجه رفضا من الجانب الفلسطيني.

وتحركت رام الله محليا وإقليميا ودوليا لمواجهة "صفقة القرن" ودعت لاجتماع عربي تحت مظلة الجامعة العربية ودولي تحت مظلة أممية، فيما شهدت مناطق مختلف في الداخل الفلسطيني مسيرات احتجاجية.

وجمد ترامب مطلع عام 2018 مساعدات أمريكية بقيمة 125 مليون دولار للأونورا.

وتشكلت الأونروا بقرار أممي عام 1949 لتقديم خدمات التعليم والصحة لنحو 5 ملايين لاجئ فلسطيني في الأردن ولبنان وسوريا وقطاع غزة والضفة الغربية بما فيها القدس الشرقية المحتلة.