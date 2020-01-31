الغزواني يصل الإمارات السبت في أول زيارة لبلد عربي

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - يبدأ الرئيس الموريتاني محمد ولد الشيخ الغزواني، السبت، زيارة رسمية لدولة الإمارات العربية المتحدة في أول جولة عربية له منذ تسلمه السلطة في البلاد مطلع أغسطس/آب الماضي.

وبحسب مصادر مطلعة لـ"العين الإخبارية"، سيغادر الغزواني مساء اليوم الجمعة، عاصمة الكونغو برازافيل حيث كان يشارك في قمة أفريقية حول ليبيا إلى أبوظبي.

وأوضحت المصادر أن الرئيس الموريتاني سيجري مباحثات مع قيادة دولة الإمارات تتناول أوجه التعاون المشترك بين البلدين الشقيقين.

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ويعكس اختيار الغزواني للإمارات كأول وجه عربية خارجية له، تميز العلاقات بين البلدين والروابط الأخوية الوثيقة بينهما، كونها علاقات تقوم على مبدأ المصالح المشتركة والتعاون في كل المجالات.

يشار إلى أن قطار العلاقات الإماراتية-الموريتانية يواصل تقدمه إلى محطات تطوير التعاون بين البلدين ليصل إلى مستوى متميز، بما يعكس الإرادة القوية لقيادتي البلدين في الدفع بها إلى مرحلة التحالف الاستراتيجي.

وكان وفد إماراتي رفيع المستوى، برئاسة الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان وزير التسامح، شارك في حفل تنصيب الغزواني بنواكشوط.