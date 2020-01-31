مقتل أفغانيين وإصابة آخر إثر انفجار عبوة ناسفة بكابول

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - قتل أفغانيان اثنان وأصيب آخر، الجمعة، إثر انفجار عبوة ناسفة في كابول.
وقال فردوس فارامرز، المتحدث باسم شرطة كابول، في تصريحات صحفية، إن "الانفجار وقع في المنطقة الخامسة في نحو الساعة الثالثة بعد انفجار سيارة مفخخة أخرى في كراتشي".
وتصاعد العنف في أفغانستان خلال الفترة الأخيرة؛ حيث لفت تقرير نشرته الأمم المتحدة إلى عدد "غير مسبوق" من القتلى والجرحى المدنيين في أفغانستان، سقطوا من شهر يوليو/تموز حتى سبتمبر/أيلول من هذا العام.
ووصفت الأمم المتحدة هذا العنف، الذي سلط التقرير الضوء عليه، بأنه "غير مقبول بتاتا"؛ حيث أفاد التقرير بمقتل 1174 شخصا وإصابة 3139، بزيادة نسبتها 42% على الفترة نفسها من العام الماضي.
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