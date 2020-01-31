برشلونة يلجأ لحل غريب لتعويض فشله في آخر ساعات الميركاتو

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سواريز وكوتينيو
فشل نادي برشلونة الإسباني في جلب مهاجم جديد إلى ملعب "كامب نو"، لتعويض الغياب الطويل للاعب لويس سواريز، المتوقع استمراره حتى نهاية الموسم الحالي.
وتحرك النادي الكتالوني في الأيام الماضية لمحاولة جلب مهاجم يعوض غياب سواريز، الذي خضع لعملية جراحية في الركبة ستبقيه خارج الملاعب لمدة 4 أشهر على الأقل.
وبحسب "راديو كتالونيا"، فإن البارسا رفع راية الاستسلام بشأن ضم مهاجم جديد، بعد فشله في التعاقد مع رودريجو مورينو لاعب فالنسيا الإسباني، لتعثر المفاوضات.
وأكدت الإذاعة الكتالونية أن النادي يفكر الآن في التواصل مع بايرن ميونيخ الألماني، لمعرفة مدى إمكانية قطع إعارة لاعبه البرازيلي فيليب كوتينيو وإعادته إلى صفوف الفريق مرة أخرى.
ورحل كوتينيو عن البارسا الصيف الماضي، لينضم إلى الفريق البافاري على سبيل الإعارة حتى نهاية الموسم، مع وجود بند يسمح للعملاق الألماني بضمه نهائيا مقابل 120 مليون يورو.
ويرغب مسؤولو برشلونة في قطع إعارة كوتينيو وإعادته إلى ملعب "كامب نو" لسد الثغرة الهجومية خلال الموسم الحالي.
وحال نجح برشلونة في استعادة اللاعب الدولي البرازيلي، فإن ذلك يعني تحول الفرنسي أنطوان جريزمان إلى مركز المهاجم الصريح، بينما سيخلفه كوتينو في الجناح الأيسر.
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