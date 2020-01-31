وزير خارجية قبرص بعد زيارة غجر: للتعاون لتنمية قطاع البترول

أثنى وزير الخارجية القبرصي نيكوس كريستودوليدويس على "أهمية التعاون مع ​لبنان​ لا سيما على صعيد ​البحر المتوسط​ خصوصاً في تنمية ​قطاع البترول​ في كل من البلدين وإستشراف الآفاق المستقبلية لتعزيز هذا القطاع وتنميته في كلا البلدين".

وخلال زيارته وزير ​الطاقة​ و​المياه​ ​ريمون غجر​، برفقة سفير قبرص بانايوتيس كيرياكو، أشار كريستودوليدويس إلى أنه "تم البحث في سبل مواصلة التعاون بين قبرص ولبنان خصوصاً على صعيد إنجاز اتفاقيات متبادلة بين البلدين في مجال ​النفط والغاز​".

وقد شكر وزير الطاقة والمياه ريمون غجر الوزير القبرصي على مبادرته بزيارة لبنان في الوقت الذي تتحضر فيه ​الحكومة الجديدة​ لإطلاق برنامج عملها من خلال ​البيان الوزاري​.

وقد إتفق الطرفان على إلاستمرار في التعاون وتكثيف اللقاءات المشتركة المثمرة.