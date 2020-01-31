أثنى وزير الخارجية القبرصي نيكوس كريستودوليدويس على "أهمية التعاون مع لبنان لا سيما على صعيد البحر المتوسط خصوصاً في تنمية قطاع البترول في كل من البلدين وإستشراف الآفاق المستقبلية لتعزيز هذا القطاع وتنميته في كلا البلدين".
وخلال زيارته وزير الطاقة والمياه ريمون غجر، برفقة سفير قبرص بانايوتيس كيرياكو، أشار كريستودوليدويس إلى أنه "تم البحث في سبل مواصلة التعاون بين قبرص ولبنان خصوصاً على صعيد إنجاز اتفاقيات متبادلة بين البلدين في مجال النفط والغاز".
وقد شكر وزير الطاقة والمياه ريمون غجر الوزير القبرصي على مبادرته بزيارة لبنان في الوقت الذي تتحضر فيه الحكومة الجديدة لإطلاق برنامج عملها من خلال البيان الوزاري.
وقد إتفق الطرفان على إلاستمرار في التعاون وتكثيف اللقاءات المشتركة المثمرة.
كانت هذه تفاصيل خبر وزير خارجية قبرص بعد زيارة غجر: للتعاون لتنمية قطاع البترول لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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