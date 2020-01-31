الشيخ عبدالرزاق:المطلوب تحرير المسجد الأقصى لأنه أمانة في رقبة كل مسلم

أعلن رئيس حركة الاصلاح والوحدة ومنسق اللقاء الاسلامي الوطني الشيخ الدكتور ماهر عبدالرزاق أن المطلوب من الامة تحرير المسجد الأقصى لأنه أمانة في رقبة كل مسلم".
وفي خطبة الجمعة في مسجد برقايل في عكار، أكد عبدالرزاق ان "المسجد الاقصى لا يخص الشعب الفلسطيني وحده انما هو ملك لكل الامة واعتبر ان كل من يقف مع الاميركي والصهيوني في صفقتهم هذه هو خائن لله ولرسوله ولامته".
وأشار إلى أن "صفقة القرن لن تمر وسوف تسقط تحت سواعد المقاومين والمجاهدين سوف تسقط بحجارة اطفال ونساء وشيوخ فلسطين"، مستنكراً "مواقف بعض ملوك وحكام العرب"، معتبراً أن القضية الفلسطينية "ليست قضية خلافية بل هي قضية جامعة".
ودعا عبد الرزاق الى "رص الصفوف ومواجهة صفقة القرن بإيمان وثبات وجهاد"، مؤكداً أن الرهان اليوم والامل معقود "على حركات المقاومة في مواجهة الاميركي الصهيوني واسقاط مشروعه والمطلوب من كل جماهير الامة أن تكون الى جانبها، ونحن في لبنان سوف نكون الى جانب المقاومة وكل الشعب الفلسطيني المقاوم سوف نكون سنداً وعوناً لكل المقاومين الاوفياء والشرفاء".
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