الشيخ عبدالرزاق:المطلوب تحرير المسجد الأقصى لأنه أمانة في رقبة كل مسلم

أعلن رئيس ​حركة الاصلاح والوحدة​ ومنسق ​اللقاء الاسلامي​ الوطني الشيخ الدكتور ​ماهر عبدالرزاق​ أن المطلوب من الامة تحرير ​المسجد الأقصى​ لأنه أمانة في رقبة كل مسلم".

وفي خطبة الجمعة في مسجد برقايل في عكار، أكد عبدالرزاق ان "​المسجد الاقصى​ لا يخص الشعب ال​فلسطين​ي وحده انما هو ملك لكل الامة واعتبر ان كل من يقف مع الاميركي والصهيوني في صفقتهم هذه هو خائن لله ولرسوله ولامته".

وأشار إلى أن "​صفقة القرن​ لن تمر وسوف تسقط تحت سواعد المقاومين والمجاهدين سوف تسقط بحجارة اطفال ونساء وشيوخ فلسطين"، مستنكراً "مواقف بعض ملوك وحكام العرب"، معتبراً أن ​القضية الفلسطينية​ "ليست قضية خلافية بل هي قضية جامعة".

ودعا عبد الرزاق الى "رص الصفوف ومواجهة صفقة القرن بإيمان وثبات وجهاد"، مؤكداً أن الرهان اليوم والامل معقود "على حركات ​المقاومة​ في مواجهة الاميركي الصهيوني واسقاط مشروعه والمطلوب من كل جماهير الامة أن تكون الى جانبها، ونحن في لبنان سوف نكون الى جانب المقاومة وكل ​الشعب الفلسطيني​ المقاوم سوف نكون سنداً وعوناً لكل المقاومين الاوفياء والشرفاء".

