LBC: التفاهم في اجتماع جمعية المصارف ووزني على القيام بخفض ملموس على الفوائد

افادت معلومات لقناة الـ "lbc" عن التفاهم في اجتماع ​جمعية المصارف​ ووزير المال غازي وزني على القيام بخفض ملموس على الفوائد عموما، أي على الودائع والقروض ما سيساهم بتحريك الاقتصاد ويساعد المقترضين ويخفف العبء عن المالية العامة.

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