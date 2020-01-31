LBC: القاضي الحاج رد طلبات إخلاء السبيل للموقوفين ربيع الزين وجورج قزي ومحمد سرور

افادت معلومات لقناة الـ "LBC" بأن "القاضي بسام الحاج رد طلبات إخلاء السبيل للموقوفين ربيع الزين و​جورج قزي​ و​محمد سرور​ وحدد الإثنين موعداً لإستكمال التحقيقات".

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