مجلس كنائس الشرق الأوسط: فلسطين قضية حقّ لا يجب التعامل معها بالمساومة

أعلنت الأمينة العامة ل​مجلس كنائس الشرق الأوسط​ ثريا بشعلاني، رفضها القاطع "​صفقة القرن​"، مؤكّدة "أن ​فلسطين​ قضية حقّ ومن غير المقبول التعامل مع هذه القضيّة بطروحات المقايضات والمساومات التي تغتال جوهر نضال ​الشعب الفلسطيني​ لإقامة دولته وعاصمتها ​القدس​ الشرقيّة، وتمتّع لاجئيه في الشتات ب​حق العودة​".

وفي بيان لها أشارت بشعلاني إلى أنه "آن الأوان لتحقيق سلامٍ لكن ذاك المبني على ​العدل​ والعدالة بعيدًا من التسويات الآحادّية التي تضرب عرض الحائط بقرارات ​الأمم المتحدة​ ذات الصِلة".

وأكدت أنّ مجلس كنائس الشرق الأوسط "ينحاز كما دومًا الى دعم نضال الشعب الفلسطيني، ويدعو الضمير العالمي الى صحوة ضمير تُنهي الظلم وتعيد الحقوق لأصحابها".

