أعلنت الأمينة العامة لمجلس كنائس الشرق الأوسط ثريا بشعلاني، رفضها القاطع "صفقة القرن"، مؤكّدة "أن فلسطين قضية حقّ ومن غير المقبول التعامل مع هذه القضيّة بطروحات المقايضات والمساومات التي تغتال جوهر نضال الشعب الفلسطيني لإقامة دولته وعاصمتها القدس الشرقيّة، وتمتّع لاجئيه في الشتات بحق العودة".
وفي بيان لها أشارت بشعلاني إلى أنه "آن الأوان لتحقيق سلامٍ لكن ذاك المبني على العدل والعدالة بعيدًا من التسويات الآحادّية التي تضرب عرض الحائط بقرارات الأمم المتحدة ذات الصِلة".
وأكدت أنّ مجلس كنائس الشرق الأوسط "ينحاز كما دومًا الى دعم نضال الشعب الفلسطيني، ويدعو الضمير العالمي الى صحوة ضمير تُنهي الظلم وتعيد الحقوق لأصحابها".
كانت هذه تفاصيل خبر مجلس كنائس الشرق الأوسط: فلسطين قضية حقّ لا يجب التعامل معها بالمساومة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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