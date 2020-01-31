فهمي التقى صليبا وبحث مع صفير في دور قوى الامن حماية المصارف

استقبل وزير الداخلية والبلديات محمد فهمي المدير العام لجهاز امن الدولة اللواء طوني صليبا، وتم البحث في امور امنية.
والتقى الوزير فهمي وفدا من تجمع الهيئات الاسلامية في الطريق الجديدة برئاسة مصطفى البوتاري وتم البحث في شؤون بيروتية عامة.
كما استقبل الامين العام لـ"حزب الوفاء اللبناني" احمد علوان على رأس وفد.
وبحث الوزير فهمي مع رئيس جمعية المصارف اللبنانية برئاسة سليم صفير في الدور الذي تقوم به قوى الامن الداخلي في حماية فروع المصارف على الاراضي اللبنانية كافة.
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