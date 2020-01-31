فهمي التقى صليبا وبحث مع صفير في دور قوى الامن حماية المصارف

استقبل وزير الداخلية و​البلديات​ ​محمد فهمي​ المدير العام لجهاز ​امن الدولة​ ​اللواء طوني صليبا​، وتم البحث في امور امنية. والتقى الوزير فهمي وفدا من تجمع ​الهيئات الاسلامية​ في ​الطريق الجديدة​ برئاسة مصطفى البوتاري وتم البحث في شؤون بيروتية عامة. كما استقبل الامين العام لـ"حزب الوفاء اللبناني" احمد علوان على رأس وفد. وبحث الوزير فهمي مع رئيس ​جمعية المصارف​ اللبنانية برئاسة ​سليم صفير​ في الدور الذي تقوم به ​قوى الامن الداخلي​ في حماية فروع المصارف على الاراضي اللبنانية كافة. إضغط للمزيد

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