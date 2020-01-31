الرئيس عون بحث اوضاع المهجرين مع الوزيرة شريم

واصل رئيس الجمهورية العماد ميشال عون لقاءاته في قصر بعبدا في اطار متابعته لعمل الوزارات والخطط الموضوعة لتفعيلها، فاستقبل في هذا الاطار وزيرة شؤون المهجرين السيدة غادة شريم وبحث معها في اوضاع الوزارة والبرنامج المعد لاقفال هذا الملف بعد دفع التعويضات للمستحقين. واوضحت الوزيرة شريم ان العمل مستمر في الوزارة كما في الصندوق المركزي للمهجرين، من اجل الاسراع في اقفال هذا الملف الانساني تمهيدا لإلغاء الوزارة.
كما التقى الرئيس عون الامين العام للمجلس الاعلى اللبناني- السوري نصري خوري وعرض معه عمل المجلس خصوصا في ما يتعلق بالتنسيق لتأمين انسياب افضل واسهل للانتاج اللبناني عبر الحدود اللبنانية- السورية. كما تطرق البحث الى عدد من المواضيع المتصلة بعمل المجلس.
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