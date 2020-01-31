الرئيس عون بحث اوضاع المهجرين مع الوزيرة شريم

واصل ​رئيس الجمهورية​ العماد ​ميشال عون​ لقاءاته في ​قصر بعبدا​ في اطار متابعته لعمل الوزارات والخطط الموضوعة لتفعيلها، فاستقبل في هذا الاطار وزيرة شؤون المهجرين السيدة ​غادة شريم​ وبحث معها في اوضاع الوزارة والبرنامج المعد لاقفال هذا الملف بعد دفع التعويضات للمستحقين. واوضحت الوزيرة شريم ان العمل مستمر في الوزارة كما في ​الصندوق المركزي للمهجرين​، من اجل الاسراع في اقفال هذا الملف الانساني تمهيدا لإلغاء الوزارة.

كما التقى الرئيس عون الامين العام للمجلس الاعلى اللبناني- السوري ​نصري خوري​ وعرض معه عمل المجلس خصوصا في ما يتعلق بالتنسيق لتأمين انسياب افضل واسهل للانتاج اللبناني عبر الحدود اللبنانية- السورية. كما تطرق البحث الى عدد من المواضيع المتصلة بعمل المجلس.