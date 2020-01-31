إستقبلت وزيرة المهجرين الدكتورة ​غادة شريم​ في مكتبها في مبنى الوزارة في ​ستاركو​ رئيس ​الهيئة العليا للإغاثة​ ​اللواء محمد خير​، في حضور المدير العام للوزارة المهندس أحمد محمود، حيث تم التباحث في ملفات ​حرب تموز​ المتبقية في الوزارة والهيئة والسبل الآيلة لمعالجتها وإقفالها. إضغط للمزيد

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كانت هذه تفاصيل خبر شريم بحثت مع خير في ملفات حرب تموز المتبقية لمعالجتها وإقفالها لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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