قوى الأمن تحذر من الإنجرار وراء الشائعات: المقاطع الصوتية التي تحذر من تفجيرات محتملة قديمة

أوضحت ​قوى الأمن الداخلي​، عبر ​مواقع التواصل الإجتماعي​، أنه "يتم تداول عبر تطبيق الواتس اب 3 مقاطع صوتية تعود إلى عدة سنوات، حول تحذير من تفجيرات محتملة".

وطلبت من المواطنين "عدم الإنجرار وراء هذه الشائعات وعدم إعادة نشر المقاطع الصوتية التي ترد اليكم لأنها تؤدي إلى إثارة الخوف والقلق لدى المواطنين".