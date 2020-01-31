أوضحت قوى الأمن الداخلي، عبر مواقع التواصل الإجتماعي، أنه "يتم تداول عبر تطبيق الواتس اب 3 مقاطع صوتية تعود إلى عدة سنوات، حول تحذير من تفجيرات محتملة".
وطلبت من المواطنين "عدم الإنجرار وراء هذه الشائعات وعدم إعادة نشر المقاطع الصوتية التي ترد اليكم لأنها تؤدي إلى إثارة الخوف والقلق لدى المواطنين".
كانت هذه تفاصيل خبر قوى الأمن تحذر من الإنجرار وراء الشائعات: المقاطع الصوتية التي تحذر من تفجيرات محتملة قديمة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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