أكد رئيس الحكومة ​حسان دياب​، خلال اجتماعه مع ​الهيئات الإقتصادية​، أن الحلول ليست صعبة، متمنياً عليهم الإستمرار رغم الصعوبات إنطلاقاً من حرصهم على البلاد. وأضاف: "إن شاء الله نستطيع تغيير المسار الانحداري لتستعيد الدورة الاقتصادية دورتها".

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر دياب أمام الهيئات الإقتصادية: الحلول ليست صعبة وإن شاء الله نستطيع تغيير المسار الانحداري لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.