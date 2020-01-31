وزارة الصحة: لا إصابات بفيروس كورونا بين اللبنانيين الموجودين في ووهان

أوضح المكتب الإعلامي لوزير ​الصحة العامة​ ​حمد حسن​ أنه تم التواصل من قبل مكتبه مع ​وزارة الخارجية​ للإطمئنان على أوضاع ال​لبنان​يين الموجودين في إقليم ووهان في ​الصين​ حيث يتفشى ​فيروس كورونا​ والإجراءات التي يتبعونها هناك للحفاظ على سلامتهم.

وقد تبلغ أن الخارجية إتصلت بسفيرة لبنان في الصين ميليا جبور التي طمأنت أن ليس من إصابات بين المواطنين اللبنانيين في إقليم ووهان، موضحة أن عدد اللبنانيين هناك ضئيل و​السفارة​ على تواصل يومي معهم للإطلاع عن كثب على أوضاعهم الصحية، وهي تنسق معهم في حال أرادوا المغادرة، وهي تعمل على تأمين الخروج الآمن لهم.