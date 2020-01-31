أوضح المكتب الإعلامي لوزير الصحة العامة حمد حسن أنه تم التواصل من قبل مكتبه مع وزارة الخارجية للإطمئنان على أوضاع اللبنانيين الموجودين في إقليم ووهان في الصين حيث يتفشى فيروس كورونا والإجراءات التي يتبعونها هناك للحفاظ على سلامتهم.
وقد تبلغ أن الخارجية إتصلت بسفيرة لبنان في الصين ميليا جبور التي طمأنت أن ليس من إصابات بين المواطنين اللبنانيين في إقليم ووهان، موضحة أن عدد اللبنانيين هناك ضئيل والسفارة على تواصل يومي معهم للإطلاع عن كثب على أوضاعهم الصحية، وهي تنسق معهم في حال أرادوا المغادرة، وهي تعمل على تأمين الخروج الآمن لهم.
كانت هذه تفاصيل خبر وزارة الصحة: لا إصابات بفيروس كورونا بين اللبنانيين الموجودين في ووهان لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.