صفير بعد لقائه وزير المال: الودائع موجودة في المصارف ولا Haircut

أكد رئيس ​جمعية المصارف​ ​سليم صفير​ في تصريح له بعد لقائه وزير ​المال​ ​غازي وزني​ أن "الودائع موجودة في المصارف وستبقى موجودة ولا Haircut"، مشيرا الى أن "الاجتماع مع وزير المالية كان إيجابياً جداً وتبادلنا المعلومات لكن لم يتمّ اتخاذ أي قرار".

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