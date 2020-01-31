حتي التقى نظيره القبرصي: أزمة النزوح السوري أثقلت كاهل الاقتصاد اللبناني

اكد وزير الخارجية ​ناصيف حتي​ في ​مؤتمر​ صحافي بعد لقائه نظيره القبرصي نيكوس كريستودوليدوس "أننا بحثنا في الدور الذي يمكن أن تلعبه قبرص لمساعدة ​لبنان​ في النهوض ماليا واقتصاديا وكيف يمكن أن يتكامل ​الإقتصاد اللبناني​ والقبرصي"، مشيرا الى "أننا نعاني من فقر مدقع في تطبيق القرارت الدولية".

ولفت حتي إلى "اننا ناقشنا صفقة القرن وأكّدنا موقف لبنان المبدئي وموقفنا مبني على مبادرة السلام العربية، كما بحثنا أزمة النزوح السوري التي أثقلت الاقتصاد اللبناني وشددنا على ضرورة عودة النازحين إلى بلادهم".