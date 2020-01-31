بوتين وميركل يبحثان خطة ترامب لتسوية النزاع الفلسطيني الاسرائيلي

أعلن ​الكرملين​ الروسي أن الرئيس الروسي ​فلاديمير بوتين​ بحث هاتفياً مع المستشارة الألمانية ​أنجيلا ميركل​ خطة الرئيس الأميركي ​دونالد ترامب​ لتسوية النزاع الفلسطيني الإسرائيلي، والمعروفة ب​صفقة القرن​. كما بحثا كيفية تسوية النزاعات في ليبيا وسوريا وأوكرانيا. إضغط للمزيد

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