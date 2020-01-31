السلطات الإيطالية: إعلان حالة الطوارئ بعد تأكيد حالتي إصابة بـ"كورونا"

أفادت وكالة "رويترز" أن ​الحكومة​ الإيطالية أعلنت ​حالة الطوارئ​ في البلاد، بعد تأكيد تسجيل حالتين للإصابة بفيروس "كورونا" الجديد.

وأكدت إيطاليا، تعليق جميع الرحلات من وإلى الصين بعدما أظهرت نتائج الفحوصات إصابة سائحين صينيين كانا يقضيان عطلة في إيطاليا بالفيروس، وتم عزلهما في مركز "سبالانزاني" للأمراض المعدية في روما حيث يخضعان للعلاج.

وذكرت وسائل إعلام إيطالية أن حالة الطوارئ، التي تمنح المسؤولين الإقليميين سلطات خاصة وتخفض ضرورة الالتزام بالإجراءات البيروقراطية، ستستمر ستة أشهر.