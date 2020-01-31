أفادت وكالة "رويترز" أن الحكومة الإيطالية أعلنت حالة الطوارئ في البلاد، بعد تأكيد تسجيل حالتين للإصابة بفيروس "كورونا" الجديد.
وأكدت إيطاليا، تعليق جميع الرحلات من وإلى الصين بعدما أظهرت نتائج الفحوصات إصابة سائحين صينيين كانا يقضيان عطلة في إيطاليا بالفيروس، وتم عزلهما في مركز "سبالانزاني" للأمراض المعدية في روما حيث يخضعان للعلاج.
وذكرت وسائل إعلام إيطالية أن حالة الطوارئ، التي تمنح المسؤولين الإقليميين سلطات خاصة وتخفض ضرورة الالتزام بالإجراءات البيروقراطية، ستستمر ستة أشهر.
كانت هذه تفاصيل خبر السلطات الإيطالية: إعلان حالة الطوارئ بعد تأكيد حالتي إصابة بـ"كورونا" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.