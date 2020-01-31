مسيرات احتجاجية في لبنان وفلسطين رفضاً لصفقة القرن

يشهد ​مخيم عين الحلوة​ ​جنوب لبنان​ ​مسيرة​ احتجاجية على إعلان الرئيس الأميركي ​دونالد ترامب​ لخطة ​السلام​ في ​الشرق الأوسط​. كما نظم ​الفلسطينيون​ في ​القدس​ المحتلة و​رام الله​ وغزة مسيرات احتجاجية تلت صلاة الجمعة تنديدا بإعلان ​صفقة القرن​. وقد أعلن ترامب بحضور رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو عن خطة السلام الأميركية للشرق الأوسط، والمعروفة بصفقة القرن في البيت الأبيض في واشنطن. إضغط للمزيد

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