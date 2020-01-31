رئيس الأونروا: حق عودة اللاجئين مكفول بموجب القانون الدولي وقرارات الجمعية العامة للأمم المتحدة

أكد المفوض العام للأونروا ​بيير كرينبول​، ردا على سؤال عن خطة السلام الأميركية، أن "حق عودة اللاجئين مكفول بموجب القانون الدولي وقرارات ​الجمعية العامة للأمم المتحدة​". إضغط للمزيد

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