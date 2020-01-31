بومبيو: الولايات المتحدة لن تتردد في دعمها لأوكرانيا









اسماء السيد - كييف: عبر وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو الجمعة عن دعم الولايات المتحدة الثابت لأوكرانيا وذلك بعد لقائه الرئيس فولوديمير زيلينسكي في كييف.

وصرح بومبيو في مؤتمر صحافي "أنا هنا اليوم مع رسالة واضحة: الولايات المتحدة تعتبر أن النضال الأوكراني من أجل الحرية والديموقراطية والازدهار نضال شجاع. والتزامنا بدعمه لن يتغير".

من جانبه، أعلن الرئيس الأوكراني إنه يرغب في أن تلعب واشنطن دورا أكبر في تسوية النزاع مع الانفصاليين المدعومين من روسيا.

وقال زيلينسكي يأمل في أن تصبح الولايات المتحدة "منخرطة بشكل أكثر فعالية في عملية السلام في شرق أوكرانيا ووضع حد لاحتلال القرم" مقترحا أن تقوم واشنطن بتعيين موفد خاص.