مصرع شخص وإصابة 2 آخرين إثر حادث تصادم في بني سويف

محمد اسماعيل - القاهرة - بني سويف - حمدي سليمان:
لقي عامل مصرعه، وأصيب اثنين آخرين في حادث تصادم سيارة ربع نقل مع "توك توك" بمدخل مركز ناصر بالطريق الغربي بنطاق محافظة بني سويف.
وتلقت مديرية أمن بني سويف، إخطارًا بوقوع حادث تصادم، بالقرب من مدخل مركز ناصر على الطريق الغربي، وانتقلت الأجهزة المعنية إلى موقع البلاغ.
وتبين وجود جثة "أحمد ل. م" 42 سنة، وإصابة "آية ا. ل" 14 سنة، بغيبوبة، و"أحمد ج. م" 41 سنة، باشتباه ما بعد الارتجاج.
جرى تحرير المحضر اللازم، تمهيدًا للعرض على النيابة العامة لتتولى التحقيق.
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