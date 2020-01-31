بنك الاستثمار الأوروبي: 21.8 مليار يورو تمويلات لدول أفريقيا في 2019

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت - منال المصري:

قال بنك الاستثمار الأوروبي، في بيان، إن إجمالي تمويلاته للدول الأفريقية بلغت 21.8 مليار يورو خلال العام الماضي 2019.

ويعتبر بنك الاستثمار الأوربي أحد الشركاء الرئيسين في دعم وتمويل المشروعات التنموية في مصر مثل الصرف الصحي والطاقة والمشروعات الصغيرة والمتوسطة وغير ذلك من المشروعات التي تساهم في توفير فرص عمل وتحسين الخدمات للمواطن المصري.

وأشار البنك في بيان صادر عنه أمس الخميس، إن استثمارات مجموعة بنك الاستثمار الأوروبي تجاوزت الخطة المستهدفة العام الماضي حيث تم توقيع رقماً قياسياً قدره 1095 عملية بزيادة في حجم التمويل إلى 72.22 مليار يورو.

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وقال رئيس بنك الاستثمار الأوروبي فيرنر هوير في المؤتمر الصحفي السنوي لمجموعة بنك الاستثمار الأوروبي أمس الخميس في بروكسل إنه "ساهم التمويل الذي قدمته مجموعة بنك الاستثمار الأوروبي عام 2019 في دعم إجمالي حجم الاستثمارات في أوروبا والعالم بحوالي 280 مليار يورو ، بزيادة قدرها 50 مليار يورو مقارنة بعام 2018".

وأضاف "نحن قادرون على التواصل والعمل مع عدد أكبر من المشاريع متوسطة الحجم والتي تساهم في تحقيق الرخاء في أوروبا وخارجها. ويتيح لنا هذا النهج الموجه زيادة تأثيرنا من حيث العدد الإجمالي للاستثمارات التي ندعمها. وهو ما يعد استثماراً أكثر وضوحا وأكثر ذكاء".

وأشار البنك إلى أن مجموعة بنك الاستثمار الأوروبي خصص 25.5 مليار يورو لشركات صغيرة ومتوسطة الحجم في العام الماضي ، مما يوفر الدعم الذي تمس الحاجة إليه لأصحاب المشاريع الذين يشكلون العمود الفقري لاقتصاد الاتحاد الأوروبي والذين ما زالوا يكافحون في كثير من الأحيان للوصول إلى التمويل.

وأوضح البنك إن بنك الاتحاد الأوروبي أتاح 14.4 مليار يورو للابتكار ودعم التقنيات الجديدة والمساعدة في بناء صناعات المستقبل. ووفر البنك 15.7 مليار يورو للاستثمار في البنية التحتية الحديثة لتحسين حياة الناس.