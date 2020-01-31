إنشاء 3 أندية لرياضة الهجن في الوادي الجديد

محمد اسماعيل - القاهرة - الوادي الجديد – محمد الباريسي:

أعلن اللواء محمد الزملوط، محافظ الوادي الجديد، اليوم الجمعة، عن الإعداد لإنشاء 3 أندية لرياضة الهجن بالمحافظة، خلال الفترة القليلة المقبلة.

وأكد الزملوط، أنه سيجري إنشاء 3 لرياضة الهجن في مدينة الفرافرة، وقرية غرب الموهوب ومدينة موط بمركز الداخلة، وذلك لنشر ثقافة ممارسة هذه الرياضة المعبرة عن طبيعة المحافظة، كما سيجري تنظيم مسابقات محلية وقومية ودولية على ملاعب أندية الهجن بالمحافظة، وذلك بالتعاون مع دولة الامارات العربية الشقيقة.

ولفت إلى أن المحافظة بصدد تنفيذ مهرجان دولي للهجن علي هامش ملتقى التمور الأول والذي تستضيفه المحافظة نهاية فبراير المقبل.

وكانت محافظة الوادي الجديد، شاركت يوم الجمعة 4 أكتوبر 2019 في المهرجان الأول لسباقات رياضة الهجن بمضمار الهجن الدولي بمدينة شرم الشيخ، بجنوب سيناء، بالتزامن مع احتفالات مصر بانتصارات أكتوبر، بمشاركة وفود من 15 دولة، هم: "الإمارات والسعودية والكويت والأردن وتونس وفلسطين والجزائر والمغرب ولبنان وتشاد وفرنسا والسودان وعمان وليبيا وإريتريا".